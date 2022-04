Policjanci eskortowali chorą kobietę do szpitala we Włocławku

Kierowca przekroczył prędkość o ponad 50 km/h

W piątek 22 kwietnia 2022 roku, podczas kontroli prędkość pojazdów na ulicy Toruńskiej we Włocławku, policjanci ruchu drogowego z Włocławka: st. sierż. Łukasz Woźniak oraz sierż. Alan Kubielski zwrócili uwagę na jadące tamtędy bmw. Samochód jechał znacznie szybciej, niż pozwalają na to przepisy drogowe. Na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h, pomiar prędkości wykazał 107 km/h. Z tego względu mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli drogowej.