Prasówka 5.05.2024 z całego tygodnia we Włocławku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądają finalistki konkursu Miss Polski 2024. Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądają finalistki konkursu Miss Polski 2024. Zobaczcie zdjęcia W Hotelu Kolumna Park odbył się półfinał 35. edycji konkursu Miss Polski, podczas którego z 59 kandydatek wybrano 32 finalistki. Wydarzenie to było nie tylko okazją do prezentacji urody, ale również momentem pełnym szkoleń i warsztatów przygotowujących do dalszych etapów konkursu. Zobaczcie zdjęcia finalistek. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe dni maja. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Piękne kobiety na imprezach w Loft Music Club Włocławek w kwietniu 2024. Zdjęcia W naszej galerii prezentujemy piękne kobiety, które pojawiły się w kwietniu 2024 na imprezach w Loft Music Club Włocławek. Zobaczcie zdjęcia z klubu przy ul. Łęgskiej 28.

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kamery Google Street View uchwyciły mieszkańców Radziejowa. Zobacz zdjęcia Charakterystyczne wozy z kamerami Google odwiedziły Radziejów, aktualizując bazę zdjęć w ramach popularnej funkcji Street View. Mieszkańcy miasta mogą odnaleźć siebie na nowych zdjęciach, które zawierają liczne ujęcia ulic i zaułków. Czy rozpoznasz na nich siebie lub swoich znajomych? Zapraszamy do przejrzenia naszej galerii i odkrycia, jak Radziejów prezentuje się w oku kamery Google.

Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta i aktualizują bazę zdjęć. W Radziejowie były kilkukrotnie, a na zdjęciach nie brak mieszkańców miasta.

📢 Zabytkowe kościoły we Włocławku i powiecie włocławskim. Zdjęcia z Google Street View W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się kościoły, które są nie tylko miejscami kultu, ale również wyjątkowymi zabytkami. Te budowle, niekiedy liczące sobie setki lat, stanowią świadectwo bogatej historii i tradycji regionu. Oto przewodnik po najpiękniejszych zabytkowych kościołach we Włocławku i powiecie włocławskim, które zachwycają zarówno mieszkańców, jak i turystów. 📢 Renta Wdowia - zobacz wyliczenia. Kwoty, zasady programu Szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, potwierdziła, że wprowadzenie renty wdowiej jest w planach resortu. Świadczenie ma być wprowadzane stopniowo, z roku na rok. Jakie będą zasady renty wdowiej? W środę odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym miesiącu - Horoskop miłosny na maj 2024 Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na maj. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w maju 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Czternasta Emerytura 2024 - tabela wyliczeń wypłat netto. Zdjęcia W tym roku Czternasta Emerytura ponownie zostanie wypłacona, ale wiele wskazuje, że wypłaty będą niższe niż w ubiegłym roku. Sprawdźmy, jakie kwoty mogą otrzymać oraz dlaczego tegoroczne czternastki będą niższe niż rok temu. 📢 Przyłapani na rowerach i motorach przez Google Street View w powiecie włocławskim. Zdjęcia Kamery Google Street View odwiedzały powiat włocławskim. Może i Wy załapaliście się na zdjęciach?

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia Zobaczcie fotorelacje z ostatniej w kwietniu 2024 imprezy w klubie Venus Planet w Konecku. Zdjęcia z koncertu MR. Polska. 📢 Kibice i cheerleaderki na drugim meczu play off Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard. Zdjęcia W sobotę, 4 maja 2024 roku, w Hali Mistrzów Anwil Włocławek zmierzył się z PGE Spójnia Stargard w meczu nr 2 ćwierćfinału mistrzostw Polski w koszykówce. Zobaczcie zdjęcia kibiców i cheerleaderek. 📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 4 maja 2024. Kwiaty, sadzonki, tanie warzywa, owoce, ubrania i nie tylko. Zdjęcia, ceny We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje w soboty. W pierwszą majową sobotę (4.05.2024) targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku najwięcej było stanowisk z warzywami i kwiatami. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i roślin sprzedawanych przez lokalnych rolników oraz przedsiębiorców.

📢 Otwarcie sezonu żeglarskiego 2024 w Marinie Zarzeczewo we Włocławku. Zdjęcia W sobotę, 4 maja 2024 roku w Marinie Zarzeczewo nad Zalewem Wiślanym we Włocławku uroczyście otwarto nowy sezon nawigacyjny. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegało wydarzenie.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.