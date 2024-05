Przegląd prasy z Włocławka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.05.2024

W środę, 8 maja 2024 roku w Hali Mistrzów we Włocławku zorganizowano konsultacje społeczne dla mieszkańców związane z projektem budowy drogi ekspresowej S10. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegało to spotkanie.

Matura 2024 trwa. W środę, 8.05.2024 uczniowie napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Zobacz, co było na maturze z matematyki i jakie są sugerowane odpowiedzi. W tym artykule znajdziesz rozwiązania z matury z matematyki - poziom podstawowy.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 9 maja 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

We wtorek 7 maja 2024 roku na placu Wolności we Włocławku doszło do bójki – dwóch mężczyzn biło trzeciego. Rozdzielili ich miejscy strażnicy i wezwali policyjny partol. Pobity mężczyzna źle się czuł, więc wezwano karetkę, która zabrała go do szpitala. Sprawcy pobicia zostali przewiezieni na komendę.