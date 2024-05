Radny Wojciech Jaranowski apeluje o nieprzyznawanie 100 tysięcy złotych nagrody dyrektorce szpitala we Włocławku. Zdjęcia

Rada Społeczna Szpitala we Włocławku chce przyznać dyrektorce 100 tysięcy złotych nagrody

Karolina Welka złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Rada Społeczna Szpitala wystąpiła do zarządu województwa o przyznanie jej nagrody…

Przypomnijmy też, że w maju 2024 roku Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku wystąpiła do zarządu województwa o przyznanie dyrektorce Karolinie Welce stu tysięcy złotych nagrody. Poinformował o tym w mediach społecznościowych włocławski radny Józef Mazierski (PiS).

Już w komentarzu pod postem, wojewódzki radny PiS – Wojciech Jaranowski, zaznaczył że będzie wnioskował o to, by nie uwzględniać wniosku. Od słów przeszedł do czynów i skierował do zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek w sprawie nagrody rocznej dla dyrektorki szpitala we Włocławku.