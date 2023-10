Okręgowa Izba Lekarska we Włocławku odznaczyła lekarzy po misji w Etiopii. Zdjęcia, wideo

- Trwają przygotowania do trzeciej misji do Etiopii. Tym razem do wyjazdu szykuje się około 30 osób. Oprócz lekarzy urologów, neurochirurgów, ortopedów tym razem poleci z nami ginekolog. Praktycznie wszystko to, co tam na miejscu jest nam niezbędne, aby móc pomagać, musimy zabrać ze sobą. Czy to rękawiczki, ubrania, a nawet leki, które tam są bardzo drogie i których brakuje. Za wszystko płacimy sami i każdą formę pomocy chętnie przyjmiemy. - mówili w trakcie spotkania Bizuayehu Tegene oraz Jakub Wojtaczka, lekarze oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku