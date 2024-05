Chcą przyznać dyrektorce szpitala we Włocławku 100 tysięcy złotych nagrody. Złożyli wniosek do marszałka. Zdjęcia

- Ja to rozumiem, choć jest bardzo wiele głosów krytycznych jeżeli chodzi o szpital i działalność pani dyrektor, natomiast argument jest podstawowy – sytuacja finansowa szpitala. Pamiętam, że pięć lat temu szpital miał od 20 do 40 milionów zobowiązań, natomiast w tej chwili – co wynika z dokumentów – jest dwa miliony na plusie. Jeśli chodzi o sam proces inwestycyjny, to uważam, że jak najbardziej ta nagroda ma swoje uzasadnienie – przekazał nam Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.