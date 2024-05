Były prezydent Włocławka Marek Wojtkowski dołączył do zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zdjęcia

– Na poziomie krajowym współrządzimy również z Lewicą, która – akurat tak się złożyło – nie ma ani jednego mandatu w sejmiku województwa [kujawsko-pomorskiego]. My traktujemy nasze porozumienie z koalicjantami [na poziomie województwa] jako zobowiązanie trwałe. Jest [jednak] niezbędne, by zostało ono usankcjonowane przy stołach negocjacyjnych, przy których trwają dyskusje (…) na temat kształtu sejmików i zarządów województw tam, gdzie Lewica się do sejmików dostała. Chcemy pomóc (…) dokonać odpowiednich uzgodnień w tych regionach, gdzie są trudności z zawiązaniem koalicji. W czwartek ponownie spotkamy się na tej sali, aby dokończyć to, co zostało przerwane – wyjaśnił Piotr Całbecki.