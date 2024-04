Rozmowa z Markiem Wojtkowskim, kandydatem na prezydenta Włocławka przed drugą turą wyborów samorządowych 2024. Zdjęcia

W niedzielę 21 kwietnia 2024 druga tura wyborów samorządowych. We Włocławku o stanowisko prezydenta walczyć będzie obecny włodarz miasta – Marek Wojtkowski oraz senator i były wiceprezydent Włocławka – Krzysztof Kukucki. Zadaliśmy im kilka pytań przed drugą turą wyborów. Publikujemy rozmowę z Markiem Wojtkowskim.

W wyborach samorządowych 2024 o fotel prezydenta Włocławka walczyła szóstka kandydatów.

Przed pierwszą turą wyborów samorządowych zadaliśmy im po sześć pytań. Teraz kolejne pytania zadaliśmy Markowi Wojtkowskiemu i Krzysztofowi Kukuckiemu, którzy spotkają się w drugiej turze – już w niedzielę 21 kwietnia 2024 roku. Poniżej rozmowa z kandydatem na prezydenta Włocławka na kolejną kadencję, Markiem Wojtkowskim.

Jak ocenia Pan pierwszą turę wyborów we Włocławku? Spodziewał się Pan takiego wyniku, czy jest raczej zaskoczony?

Prawdę powiedziawszy nie miałem czasu na analizę wyników po I turze. Od kilku dni razem ze sztabem intensywnie pracujemy nad pomysłami i kampanią przed II turą. Na rzetelną, chłodną analizę przyjdzie czas po 21 kwietnia. Teraz pracujemy wedle zasady „wszystkie ręce na pokład” i bardzo skupiamy się na swoich działaniach.

Co będzie dla Pana najważniejsze w kolejnej kadencji, jeśli po raz trzeci zostanie Pan prezydentem Włocławka?

Realizacja programu, który prezentujemy, czyli konkretów Wojtkowskiego. Przedstawiliśmy kilkanaście projektów, które stworzyliśmy wspólnie z mieszkańcami i są odpowiedzią na ich potrzeby. Wspomnę chociażby o darmowym parkowaniu dla kobiet w ciąży, bezpłatnych basenach letnich na Lisku czy utworzeniu miejsc integracji kulturalno-społecznej na każdym osiedlu. Bardzo ciekawym projektem, na którym mocno się skupiamy, jest wsparcie dla rodzinnych ogródków działkowych. Chodzi o stworzenie warunków do rozwoju takich ogródków, a jest ich we Włocławku prawie 30. Dzięki wsparciu z miasta możliwa będzie np. budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej. Poza tym wciąż priorytetem pozostaje rewitalizacja: wsparcie remontów kamienic, działania społeczne i kulturalne.

Wpływ na to, co dzieje się w mieście ma też Rada Miasta. We Włocławku nikt nie uzyskał większości. Jak widzi Pan współpracę z innymi ugrupowaniami w radzie? Z kim moglibyście stworzyć koalicję?

Zacznę od tego, że najlepszy wynik osiągnęli radni Koalicji Obywatelskiej. Zdobyliśmy najwięcej mandatów i tym samym zrealizowaliśmy nasz plan. Co do koalicji, ja jestem w stanie współpracować z każdym, komu na sercu leży Włocławek i jego mieszkańcy. Z resztą udowodniłem to rządząc Włocławkiem przez ostatnie lata. Realizacja planu rozwoju Włocławka jest możliwa z każdym ugrupowaniem, a nasze zdolności koalicyjne są sprawą otwartą.

Wiele ostatnio mówiłem o naszej ambitnej polityce mieszkaniowej. Mamy osiedle bloków przy ulicy Celulozowej. Ale będziemy budować nie tylko mieszkania. Na Lisku powstaną domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej, które też przeznaczymy dla mieszkańców. Przy ulicy Toruńskiej trwa budowa pierwszego z dwóch bloków socjalnych. Natomiast co do propozycji nie tylko dla włocławian, to przypomnę, że Włocławek należy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). W ramach SIM powstaną u nas mieszkania w formule nieco innej jak te przy Celulozowej. Ponieważ nie będą wchodziły w gminny zasób mieszkaniowy, będą dostępne również dla mieszkańców spoza Włocławka. Mieszkania w ramach SIM będą na wynajem z dojściem do własności.

Co do nocnej apteki - wkrótce taka zacznie funkcjonować przy Powiatowym Centrum Zdrowia. Natomiast co do braku lekarzy specjalistów, widzimy, że problem ma właściwie charakter ogólnopolski. To oczywiście żadne usprawiedliwienie, dlatego intensywnie rozmawiamy na ten temat z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim. Psychiatrzy dziecięcy są teraz wyjątkowo potrzebni i zrobimy wszystko, by na to zapotrzebowanie skutecznie odpowiedzieć.

Od lat mówi się o pewnych inwestycjach, m. in. miejskiej stacji paliw, legalnym grzebowisku dla zwierząt, czy budowie trzeciego mostu przez Wisłę we Włocławku. Jakie są szanse na realizację tych inwestycji? Kiedy mieszkańcy mogą się ich spodziewać?

Grzebowiskiem dla zwierząt zajmie się jedna ze spółek miejskich. Dotychczasowe lokalizacje albo nie spełniały wszystkich wymogów, ale nie zyskały przychylności mieszkańców. Dlatego niedługo zaproponujemy kolejne lokalizacje i wierzę, że tym razem uda się to zadanie zrealizować. Jeśli chodzi o miejską stację paliw – pierwszy przetarg nie wyłonił wykonawcy. Dlatego będziemy rozpisywali kolejny. Jesteśmy do tego zadania przygotowani organizacyjnie i logistycznie. Czekamy tylko na rozsądne oferty. A co do trzeciego mostu jestem absolutnie za. Uważam, że jego realizacja powinna być połączona z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. I najważniejsze – trzeci most powinien zostać wybudowany na wysokości zakładów Anwil.

Co chciałby Pan przekazać wyborcom przed drugą turą?

Po raz pierwszy Włocławek ma szansę mieć prezydenta z ugrupowania, które ma większość w rządzie, do tego marszałka województwa i wojewodę kujawsko-pomorskiego. Ta współpraca już teraz wygląda dobrze, a wiem, że będzie jeszcze bardziej efektywna i skuteczna. Mówili o tym politycy, którzy przyjechali do Włocławka i mieli okazję zobaczyć, jak nasze miasto się rozwija. Mam na myśli chociażby Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości czy Andrzeja Domańskiego, ministra finansów. To bardzo dobrze wróży dla Włocławka.