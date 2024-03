Do bloków przy ul. Celulozowej we Włocławku wprowadzają się pierwsi mieszkańcy. Otrzymali już klucze do nowych lokali. Zobacz zdjęcia

„Nie tylko mieszkania, ale i domy. Będziemy kontynuować to, co się sprawdza. A jak wiadomo, budowa mieszkań przy Celulozowej to był strzał w dziesiątkę, W kolejnych latach będziemy budować kolejne mieszkania na wynajem, ale również domy. Na Lisku pobudujemy szeregowce: każdy będzie dwukondygnacyjny, wyposażony w garaż, balkon i przydomowy ogródek. Budynki zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne” – zapowiedział prezydent Marek Wojtkowski (20 marca 2024 roku).