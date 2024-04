Wybory samorządowe 2024. Takie diety dostaną miejscy radni we Włocławku. Zdjęcia Joanna Maciejewska

W niedzielę 7 kwietnia mieszkańcy Włocławka wybrali radnych na kolejną kadencję. Radni miejscy otrzymują diety. We Włocławku wypłacane są co miesiąc. Na jakie stawki mogą liczyć radni? Sprawdziliśmy wysokość diet, a także to w jakich sytuacjach diety są pomniejszane.