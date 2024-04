Wybory samorządowe 2024 Włocławek - Marek Wojtkowski czuje się oszukany przez Krzysztofa Kukuckiego

- Ja nigdy nie ukrywałem, że nie jestem z Włocławka - mówił Marek Wojtkowski. - Mógłbym zameldować się we Włocławku, ale byłoby to oszustwo w stosunku do mieszkańców miasta. Ja nie potrafię oszukiwać, tak, jak to robią niektórzy. 15 października głosowaliśmy na Kukuckiego-senatora. My jeździliśmy i organizowaliśmy spotkania w Aleksandrowie, Ciechocinku, Choceniu, Włocławka prosząc mieszkańców, by poparli Krzysztofa Kukuckiego z Paktu Senackiego. Niech teraz stanie przed kamerami i odpowie mieszkańcom Włocławka - co, znudziło się po pięciu miesiącach? Czy może nie udźwignął ciężaru pracy w ministerstwie? Bo z tego, co mi wiadomo, już nie potrafi dogadać się ze swoim szefem, co do polityki mieszkaniowej. To jest odpowiedzialność? To jest stabilność uczuć? W czerwcu mamy wybory europejskie, może Krzysztof Kukucki będzie kandydował w wyborach europejskich? Bo dojdzie do wniosku, że funkcja prezydenta mu nie odpowiada. A moje związki z Włocławkiem? Ja tu pracuję od 30 lat, z tym miastem jestem związany. Z panią prezydent godnie reprezentowaliśmy miasto na łonie parlamentu. Ja zaczynałem pracę we Włocławku, kiedy Krzysztof Kukucki w krótkich spodenkach i czerwonym krawacie biegał ze szturmówkami na pochodach pierwszomajowych. Jestem związany z Włocławkiem, ja się tego nie wstydzę. Proszę zapytać pana Kukuckiego, dlaczego nie kandydował na radnego? Ja nie kandydowałem, bo tu nie mieszkam. Zawsze tak było, że kandydat na prezydenta był liderem listy na swoim osiedlu. Bo sobie zostawił furtkę, wyjście, spadochron. Bo gdyby został radnym, musiałby zrezygnować z mandatu senatorskiego. I to jest kolejne oszustwo. Ja się z tym nie zgadzam. Ja się takimi działaniami brzydzę, czuję sie zawiedziony i oszukany. Moja rodzina czuje się oszukana. Moja córka mi wypomina - dlaczego musiała głosować na Kukuckiego, chociaż wcale nie miała na to ochoty. Robiliśmy to dla dobra wspólnego. Powiem więcej - przez pryzmat tych doświadczeń, przez pryzmat tego, że czuję się oszukany i gdybym miał głosować jeszcze raz, poparłbym Krzysztofa Kukuckiego, aby odsunąć PiS od władzy.