1. sesja Rady Miasta Włocławek 9. kadencji została przerwana. - To skandal - grzmi radny PiS. Zdjęcia, wideo

- Odchodzę z podniesioną głową - mówi Marek Wojtkowski. - Wybory w demokratycznym państwie prawnym mają to do siebie, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Te dziewięć i pół roku było dobrymi latami dla Włocławka i jego mieszkańców, dlatego czuję się człowiekiem spełnionym. Zawsze starałem się realizować postulaty mieszkańców różnych środowisk. Jestem przekonany, że nadal tak będzie. Bardzo wiele udało się zrobić w tak trudnym czasie. Jak pamiętamy, pierwsza kadencja pełna zawirowań politycznych, druga to z kolei pandemia i wojna w Ukrainie, ograniczone środki finansowe dla samorządów. Ale udało się to wszystko przebrnąć. Ja jestem dobrej myśli. Życzę mojemu następcy Krzysztofowi Kukuckiemu, by także realizował swoje plany i pomysły, które na pewno będą dobre dla Włocławka.