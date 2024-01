Lewica we Włocławku podsumowuje 5 lat działań i szykuje się do kampanii wyborczej

Piotr Kowal, przewodniczący Rady Miasta Włocławek wspomniał m.in. o programie wyborczym.

- Zbliżamy się do końca kadencji, i to wydłużonej podwójnie, bo wydłużonej ustawowo do pięciu lat, a po drugie ze względu na kolizję wyborczą jeszcze o pół roku. To był intensywny czas, podczas którego udało się zrobić bardzo wiele. Ale ja z tego miejsca zadaję pytanie naszym szanownym adwersarzom politycznym, którzy również wychodzili z programem, by takiego rozliczenia dokonali. W najbliższym czasie będziemy mieli okazję spotykać się z mieszkańcami Włocławka i rozmawiać o tym, co udało się zrobić. Uczciwość wymaga tego, by o tych konkretach powiedzieć. Na Zazamczu zawsze mieliśmy liczną reprezentację pod względem merytorycznymi i liczebnościowym. Podczas wyborów Lewica w tym okręgu miała prawie 30 procent poparcia.