Lewicobus dotarł do Włocławka - konferencja przy ulicy Celulozowej. Zdjęcia

Poprosiliśmy o komentarz Joannę Borowiak, posła na Sejm RP, Prawo i Sprawiedliwość.

- Szkoda, że Lewica przyjechała do naszego miasta, nie żeby przedstawiać swój program, ale żeby straszyć Prawem i Sprawiedliwością - skomentowała Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP. - Kolejny raz konferencja Lewicy odbywa się przy nowo wybudowanych blokach przy ul. Celulozowej z komentarzem, że tu spełniają się marzenia. Tak te marzenia spełniają się, ale wtedy, kiedy w kraju rządzi Prawo i Sprawiedliwość i daje pieniądze na budowę mieszkań i spełnianie marzeń. Ponad 100 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymało miasto i dzięki temu mogły powstać bloki mieszkalne.

Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsza formacja polityczna pokazało Polakom, że składane obietnice, to zobowiązanie do zrealizowania, a wiarygodność to nasz znak firmowy.

Lewica mówi dziś o prawach kobiet, ale to za naszych rządów kobiety mają pracę i nie muszą wyjeżdżać w jej poszukiwaniu za granicę zostawiając swoje dzieci pod opieką dziadków. To dziś kobiety nie muszą mieszkać pod jednym dachem ze sprawcami przemocy domowej. Rodziny mogą korzystać z programu wsparcia w wychowywaniu dzieci, a kobiety mogą szybciej wracać do pracy po urodzeniu dziecka korzystając z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy lub z licznych miejsc w żłobkach z Programu Maluch Plus dla dzieci do lat trzech.

To Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło program Mama 4+ - to my upomnieliśmy się o kobiety, matki, które wychowywały dzieci i nie mogły pracować - one dziś otrzymują emeryturę, Której nie miały szans wypracować.

W pandemii uratowaliśmy 8 mln miejsc pracy - to także miejsca pracy dla kobiet. Także dzięki temu dziś mamy w Polsce jeden z trzech najniższych wskaźników bezrobocia, a kobiety mogą pytać za ile będą pracować, a nie czy w ogóle będą pracować?

Można w kampanii wyborczej mówić różne rzeczy dla słupków sondażowych, ale nie powinno się być przy tym obłudnym.