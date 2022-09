Nowa Lewica we Włocławku chwali się inwestycją przy ulicy Celulozowej [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

W poniedziałek pierwsi najemcy podpisali umowy i zaczęli się wprowadzać do bloku przy ulicy Celulozowej we Włocławku. O inwestycji dużo mówi włocławska Nowa Lewica. - Byliśmy przyzwyczajeni, że miejskie inwestycje były oddawane z różnym poślizgiem czasowym - mówi Piotr Kowal. - A tutaj postępowano zgodnie z harmonogramem. I to jest dobrzy przykład na to, że jeżeli się chce i się potrafi to się da, jak widać. Dziś Lewica pokazała, że się da, urząd pokazał, że się da i że tak należy postępować.