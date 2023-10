We Włocławku podpisano akt erekcyjny Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Kujawy. Zdjęcia

Podstawowym przedmiotem działania spółki będzie budowa mieszkań przeznaczonych na wynajem z możliwością późniejszego wykupu.

- To jest największa Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, jaki tworzymy, bo mamy dziwiętnasto-gminne SIM-y, ale SIM-u, w którym uczestniczy dwadzieścia gmin jeszcze nie było - mówi Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. - To, jakiego rodzaju są to gminy pokazuje także charakter programu, bo są to przeważnie gminy średnie i małe. I tu nie ma znaczenia, że to jest dziesięć czy dwadzieścia mieszkań budowanych, bo my takie inwestycja właśnie realizujemy. Bo taka jest potrzeba tej Polski lokalnej. Włocławek jest głównym elementem tego projektu, bo ma aż 200 mieszkań do wybudowania. W sumie jednak planujemy w pierwszym etapie wybudować 800 mieszkań.