Ruszył nabór wniosków na remont kamienic w strefie rewitalizacji we Włocławku - edycja 2024. Wideo

Ruszył nabór wniosków w edycji 2024 na remont kamienic w strefie rewitalizacji we Włocławku

Już po raz piąty można składać wnioski o dotacje do remontów nieruchomości w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Do rozdysponowania jest kwota 1,5 mln zł. Wnioski można składać od 15 stycznia do 1 marca 2024 roku.