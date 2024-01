Dotacje na wymianę „kopciuchów” we Włocławku. Ruszył nabór wniosków na 2024 rok

Gdzie we Włocławku można złożyć wniosek o dotację na wymianę źródeł ciepła w 2024 roku?

Ruszył tegoroczny nabór wniosków na wymianę „kopciuchów” we Włocławku

W poniedziałek, 15 stycznia 2024 roku ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych/budynkach wielorodzinnych we Włocławku o czym poinformowali podczas konferencji Domicela Kopaczewska , zastępca prezydenta Włocławka, Monika Szudzikowska , szefowa Wydziału Środowiska UM Włocławek oraz Piotr Rudziński z Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku.

W tym roku po raz kolejny włocławianie będą mogli skorzystać z dotacji na wymianę swoich pieców. Nabór będzie prowadzony do 15 marca 2024 roku lub do czasu wyczerpania środków finansowych na ten cel. Łączna kwota środków do rozdysponowania wynosi 300 tysięcy złotych.