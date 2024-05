Boże Ciało 2024 we Włocławku. Zdjęcia z procesji w parafia pw. św. Stanisława BM. Wideo

Boże Ciało 2024 w parafia pw. św. Stanisława BM we Włocławku

Boże Ciało to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczystość w Polsce obchodzona jest we czwartek następujący po niedzieli Trójcy Świętej. Dla katolików jest to niezwykle wyjątkowe święto. W duchu wdzięczności za obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina wierni wyruszają na ulice w tradycyjnych procesjach eucharystycznych zorganizowanych przez parafie.