Gala wręczenia nagród w dziedzinie kultury prezydenta Włocławka 2024. Zdjęcia, wideo, lista

Gala wręczenia Nagród Prezydenta Włocławka 2024 zwanych „Laurem Prezydenta”

Od występu kabaretowego „Demakijaż, czyli róbmy sceny" w wykonaniu Grupy Kabaretowej „Demakijaż” z Torunia rozpoczęła się czwartkowa gala wręczenia Nagród Prezydenta Włocławka w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2023 rok zwanych „Laurem Prezydenta”. Do Teatru Impresaryjnego przybyli twórcy, działacze stowarzyszeń kulturalnych, pracownicy instytucji kultury, sympatycy literatury, muzyki, plastyki, teatru, tańca...

W 2024 roku na ręce Kapituły wpłynęło dwadzieścia nominacji: osób, zespołów i wydarzeń, które ubiegały się o Laur Prezydenta w kategoriach

Do nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2023 rok „Laur Prezydenta” zostało wybranych 8 laureatów, 6 osób otrzymało wyróżnienia .

Laureaci „Laurów Prezydenta” za rok 2023 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Janusz Bisaga zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem elementów dekoracyjnych do wnętrz, ogrodów, budynków użyteczności publicznej, jest autorem wielu statuetek okolicznościowych przyznawanych w konkursach. Od 2013 r. swoją twórczość prezentował na wystawach stowarzyszenia włocławskich twórców Nowa Grupa Kujawska, od 2014 r. przez blisko 10 lat zajmował się wystawiennictwem i przygotowaniem wystawy w przestrzeniach pięciu galerii sztuki (Migawka, Beczkownia, Suszarnia, Antresola) znajdujących się w CK „Browar B.”.

Elżbieta Pyrabrała udział w programie dla osób z niepełnosprawnością „Jesteśmy aktywni” org. przez MOPR we Włocławku, co dało początek fascynacji sztuką; zajmuje się malarstwem sztalugowym i linorytem; w 2021 r. została przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków O/ Toruń; laureatka wielu konkursów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. W 2023 r. uczestniczyła w 13 wystawach zbiorowych i 2 indywidualnych uczestniczka plenerów malarskich i warsztatów plastycznych zaangażowana w działania artystyczne na rzecz Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora oraz Stow. Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO.