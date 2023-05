Wręczenie nagród prezydenta Włocławka 2023 w dziedzinie kultury [zdjęcia, lista]

Od spektaklu "Zemsta" Aleksandra Fredry w wykonaniu aktorów Teatru Ludzi Upartych rozpoczęła się czwartkowa gala wręczenia Laurów Prezydenta, czyli nagród dla ludzi kultury Włocławka. Do Teatru Impresaryjnego przybyli twórcy, działacze stowarzyszeń kulturalnych, pracownicy instytucji kultury, sympatycy literatury, muzyki, plastyki, teatru, tańca...

W roku 2023 do jury spłynęło dwadzieścia nominacji do Lauru Prezydenta w kategoriach:

Jury wybrało sześciu laureatów i jedenastu wyróżnionych.

Nagrody:

Kategoria Twórca - plastyka - Daniel Pawłowski Włocławianin, tworzy obrazy w nurcie określanym przez krytyków jako neosymbolizm. Jego obrazy przepełnia niezliczona ilość detali. Wielokrotnie nagradzany w plenerach i konkursach malarskich, artysta o ogromnym potencjale, liczący się w kręgach i rankingach sztuki ogólnopolskiej i międzynarodowej. W przygotowanym przez portal artprice.com, rankingu najlepiej sprzedających się artystów na świecie do lat 40, zajmuje 66 miejsce, jest jednym z założycieli Fundacji INVICTA, której celem jest pomoc artystom, kładąc szczególny nacisk na rozwój i promocję młodej sztuki.

Kategoria Twórca - muzyka - Adam Palma (nagrodę odebrała Krystyna Bartnikowska, mama Adama Palmy) Adam Palma jest profesorem belwederskim na uczelniach artystycznych, wykładającym w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz prekursorem w dziedzinie nagrań na gitarze akustycznej, występował z największymi gwiazdami rodzimej sceny muzycznej oraz znakomitościami gitary jak Al Di Meola czy Tommy Emmanuel. W 2022 roku wydał nowy album „Second Life"- to pierwsza w historii światowej fonografii płyta w całości nagrana na gitarę akustyczną i orkiestrę smyczkową pod batutą maestry Agnieszki Duczmal

Kategoria Twórca - teatr i film - Izabela Trojanowska

Prowadzi działalność od 2007 roku; od początku istnienia pokazuje we Włocławku filmy tzw. kina niezależnego, arcydzieła filmowe, filmy o wysokich walorach artystycznych reprezentujące kinematografię całego świata i kino polskie. Bilans to blisko 500 filmów, które obejrzało prawie 44 tys widzów. W latach 2016-2020 zrealizowano 5 edycji Akademii Dokumentalnej z ponad stoma produkcjami pokazywanymi na kolejnych edycjach Festiwalu Docs Against Gravity. Od ponad roku DKF Ósemka współpracuje z Teatrem Impresaryjnym organizując w gmachu Teatru pokazy filmowe oraz pokazy plenerowe na teatralnym skwerze. Mowa oczywiście o DKF Ósemka!