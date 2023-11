Tak Jana Nowickiego wspominali w Kowalu mistrzowie polskiego kina - Krzysztof Zanussi, Daniel Olbrychski, Maja Komorowska. Zdjęcia

- Dziś w Kowalu wolałbym z Janem Nowickim porozmawiać, opowiadać o życiu rodzinnym, niż go wspominać. Przyjechał Krzysztof Zannussi, Maja Komorowska, z którymi przed wielu, wielu laty robiliśmy wspólnie film - mówił Daniel Olbrychski, aktor i przyjaciel - O Janie Nowickim każdy z nas umiałoby napisać nie tylko poważny rozdział w książce, ale wręcz książkę. Jan był postacią tak obszerną i ciekawą, co tylko potwierdza moje doświadczenia, że jeżeli miało się okazję pracować z tak wybitnym aktorem, aktorką to gdy się go poznawało prywatnie, to nie zdążyło mi się, aby ta prywatność rozczarowywała. Tak było też w przypadku Janka.