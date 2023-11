I Festiwal Artystyczny Białe Walce 2023 im. Jana Nowickiego w Kowalu rozpoczęty. Zdjęcia

Od 5 listopada do 4 grudnia, a więc w okresie od kolejnej rocznicy urodzin i do pierwszej rocznicy śmierci Jana Nowickiego - z inicjatywy i głównie staraniem Jego żony Anny- w Kowalu trwać będzie pierwszy Festiwal Artystyczny Białe Walce im. Jana Nowickiego. ("Białe walce" to tytuł powieści autorstwa Jana Nowickiego) - informuje kowal.eu