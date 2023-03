Jan Nowicki patronem kina w Kowalu. Na uroczystość przyjadą Andrzej Grabowski i Łukasz Maciejewski [zdjęcia]

Na nagraniu zamieszczonym na Facebooku swój przyjazd do Kowalu potwierdził Łukasz Maciejewski.

- Jest mi niezmiernie miło, że 13 marca pojawię się w Kowalu ponownie. Tym razem w towarzystwie serdecznego przyjaciela Anny i Jana Nowickich – Andrzeja Grabowskiego. To wyjątkowa dla mnie, sentymentalna podróż, która przywołuje w pamięci, wszystkie spotkania, jakie od najmłodszych, nastoletnich lat odbyłem z Janem Nowickim - wywiady, rozmowy, gesty. Z radością wracam do Kowala, z radością wracam do miejsca, w którym spędził dzieciństwo, ale i ostatnie lata życia, a wracał przez całe życie Jan Nowicki - mówi w opublikowanym nagraniu krytyk Łukasz Maciejewski