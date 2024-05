2. Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Flex 2024 w hali OSiR we Włocławku. Zdjęcia, wideo

2. Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Flex we Włocławku

Po raz drugi Włocławek gościł młodych tancerzy z całej Polski, którzy rywalizowali w kategoriach hip hop, disco dance, jazz oraz show dance. 2. Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Flex we Włocławku to wydarzenie, to prawdziwe święto tańca we Włocławku, w którym udział wzięli tancerze z całej Polski.