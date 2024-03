Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Józefa we Włocławku (os. Zazamcze). Zdjęcia, wideo

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej

Wieczorem we wtorek (12 marca 2024 roku) obraz Matki Bożej Częstochowskiej dotarł do parafii św. Józefa we Włocławku (os. Zazamcze) . Został przywieziony z włocławskiego klasztoru czyli z parafii pw. Wszystkich Świętych przy placu Wolności.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego 900-lecia Diecezji Włocławskiej."Przez Matkę do Syna – 900 lat Diecezji Włocławskiej" - tak brzmi hasło nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej. Powitanie Matki Boskiej z udziałem duchowieństwa dekanatu włocławskiego parafii św. Józefa we Włocławku (os. Zazamcze) odbyło się podczas uroczystej procesji. Samochód z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej również na Zazamcze dojechał w asyście policji oraz straży pożarnej i został uroczyście powitany przez tłumnie zgromadzonych wiernych. Podczas powitania ksiądz biskup senior diecezji włocławskiej Wiesław Mering oraz ksiądz proboszcz Janusz Bartczak, ucałowali obraz w imieniu całej parafii. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli z ulicy Pogodnej do Sanktuarium św. Józefa we Włocławku. Przed kościołem i w kościele również oczekiwała duża grupa mieszkańców.