Pan Zbigniew z Włocławka został odnaleziony. Tak wyglądała akcja poszukiwawcza 94-latka. Zdjęcia

- Wykonaliśmy najlepiej jak tylko potrafiliśmy zadanie do jakiego cały czas szkoliliśmy się i przygotowaliśmy. Nasza działalność realizowana jest w pełni społecznie, a nikt z nas nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia za udział w szkoleniach czy tego typu akcjach. Warty podkreślenia jest także fakt, że robimy to z pełni pasji i chęci pomocy innym – tylko w tym zdarzeniu trójka naszych ratowników dopiero co zeszła (w swojej pracy zawodowej) z 24 godzinnych służb czy też dyżurów i pomimo zmęczenia bez wahania ruszyła aby wspomóc podejmowane działania poszukiwawczo-ratownicze – powiedziała sekc. ZS Weronika Muszyńska, rzecznik prasowy JS 4051 Włocławek.