Zaginęła 72-letnia Jolanta Andrzejewska z Włocławka. Policja prowadzi poszukiwania i prosi o pomoc

Poszukiwania Jolanty Andrzejewskiej z Włocławka

Z kolei 72-letnia Jolanta Andrzejewska ostatni raz widziana była w swoim miejscu zamieszkania przy ul. Zakręt we Włocławku 8 czerwca 2024 roku, około godziny 16:00. Prawdopodobnie 14 czerwca, około godziny 11:30, została zauważona w okolicach skrzyżowania ulic Kaliska/Dziewińska. Tak jak w przypadku Zbigniewa Jankowskiego, Jolanta Andrzejewska nie powróciła do domu i nie skontaktowała się z rodziną .

Policja z Włocławka apeluje o pomoc

Policja we Włocławku zwraca się z apelem do mieszkańców miasta i okolic o pomoc w poszukiwaniach zaginionych. Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa w odnalezieniu Jolanty Andrzejewskiej. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji, prosimy o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji we Włocławku. Wspólnymi siłami możemy pomóc w bezpiecznym powrocie zaginionych do domu.