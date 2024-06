Przegląd prasy 17.06.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

W niedzielę, 16 czerwca 2024 roku, zapowiadane opady deszczu odstraszyły nieco kupujących, ale i sprzedających do przybycia na Pchli Targ. Niemniej jednak mimo deszczowej pogody, na popularnym targowisku sporo było stanowisk z kwiatami i krzewami, odzieżą, butami, meblami do domu i ogrodu, niemiecką chemią, narzędziami, drobnym AGD i RTV oraz tak zwanymi starociami. Zobaczcie zdjęcia i wideo z Pchlego Targu.

W sobotę (15.06.2024) pod Halą Mistrzów we Włocławku spotkali się miłośnicy motoryzacji z co najmniej kilku regionów kraju. Podczas drugiej edycji AutoManii nie zabrakło sportowych maszyn, aut po zaawansowanym tuningu oraz z profesjonalnymi systemami car audio a także widowiskowych przejazdów oraz driftingu. Nie brakowało atrakcji, konkursów oraz automaniaków, którzy licznie przybyli na to wydarzenie. Zobaczcie zdjęcia i wideo.