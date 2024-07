Najnowsze informację z Urzędu Miasta Włocławek. Wiadomości z 1 lipca 2024

Włocławek kupuje karetkę transportową z wyposażeniem. Ogłoszono postępowanie

Przedmiot zamówienia stanowi zakup ambulansu typu C z dodatkowym wyposażeniem – 1 zestaw. W skład zestawu wchodzi w szczególności: zabudowa, dodatkowe wyposażenie pojazdu, nosze elektro-hydrauliczne z elektrycznym systemem załadunku (zestaw bariatryczny) i krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, stanowiące wyposażenie ambulansu typu C. Termin składania ofert: 10 lipca 2024 r. Szczegóły postępowania pod adresem : .

Otwarty nabór kandydatów na członków Włocławskiej Rady Seniorów

W otwartym naborze mogą brać udział mieszkańcy Włocławka. Kandydat do Włocławskiej Rady Seniorów może się zgłosić za pośrednictwem podmiotu działającego na rzecz osób starszych (w tym organizacji pozarządowej), z wyłączeniem podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 11 lipca 2024 r. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Włocławek.

Te ulice we Włocławku zyskają nowe oświetlenie

Larp historyczny we Włocławku

Młodych pasjonatów Włocławka Urząd Miasta zaprasza do wzięcia udziału Larpie historycznym, przeznaczonym dla młodzieży w wieku 12-17 lat. Wydarzenie inspirowane jest włocławską legendą autorstwa Elżbiety Ślubowskiej „W poszukiwaniu zaginionego pastorału”. LARP czyli rozgrywka, w której uczestnicy wcielają się w postaci i odgrywają swoje role w rzeczywistości. Larp przygotowany we współpracy z Janem Potewskim. Rozgrywka odbędzie się 18 lipca 2024 r., godz. 12.00 w Filii nr 11, ul. Łęgska 28. Obowiązują zapisy tel. 54 420-12-11 lub e-mail: [email protected] . Larp organizowany w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas…z książką i biblioteką” finansowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

PUP we Włocławku ogłosił nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Nabór wniosków będzie realizowany w terminie: od 01 do 03 lipca 2024r. Obszary wsparcia zostały określone na podstawie Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Wykaz celów i kierunków rozwoju, z którego pracodawca może wybrać ten, w którym prowadzi działalność zgodnie z przeważającym kodem PKD. Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego, zainteresowany uzyskaniem środków z KFS powinien złożyć swój wniosek w PUP we Włocławku, ul. Kapitulna 24, Centrum Aktywizacji Zawodowej – Szkolenia, pokój nr 1 (tel. 54 234-00-89, 234-00-90 wew. 47). Wniosek wraz z załącznikami oraz Zasady przyznawania środków z KFS można pobrać w siedzibie Urzędu.. Szczegółowe informacje pod adresem