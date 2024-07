Włocławek kupi karetkę transportową do przewozu otyłych osób. To projekt, który wybrali mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zdjęcia Joanna Maciejewska

Włocławek kupi nowy ambulans transportowy z dodatkowym wyposażeniem, który przystosowany będzie do przewozu osób z otyłością oraz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. To jeden z projektów, który zwyciężył w Budżecie Obywatelskim 2024. Koszty oszacowano na 600 tysięcy złotych. Ratusz ogłosił już przetarg na to zadanie.