Wypadek z udziałem karetki we Włocławku. Pacjent wypadł z wózka transportowego i doznał obrażeń ciała. Policja szuka świadków

Przewożony karetką pacjent, na skutek podjętego przez kierowcę karetki, nagłego hamowania wypadł z wózka transportowego i doznał obrażeń ciała. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku przy Wojska Polskiego we Włocławku przyczynił się nieznany pieszy, który nagle wyszedł zza zaparkowanego pojazdu przed karetkę, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.