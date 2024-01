Koszmarny wypadek z udziałem mieszkańca Włocławka. Jeden samochód potrącił, drugi najechał na 78-latka GM/KPP Lipno

W ostatnim czasie w powiecie lipnowskim doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków z udziałem pieszych. Pierwszy z nich miał miejsce w Popowie, a drugi w Lipnie. W obu przypadkach piesi zostali potrąceni przez samochody. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną obu wypadków była nieostrożność. W jednym z wypadków poważnie ucierpiał 78-letni mieszkaniec Włocławka, który w poważnym stanie został zabrany do szpitala.