Takie są wyniki Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Zdjęcia, lista projektów

Zgodnie z regulaminem Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego, do realizacji skierowane zostały projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na każdą z kategorii. Jeśli kolejny projekt nie mieści się w pozostałej kwocie, do realizacji kieruje się następny w kolejności projekt, którego koszt nie przekracza pozostałej do wykorzystania kwoty – konieczne jest jednak uzyskanie co najmniej 100 głosów ważnych.- przypomina włocławski ratusz.