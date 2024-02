Kluby sportowe powiatu włocławskiego otrzymały pieniądze na 2024 rok. Zdjęcia, lista

- Cieszę się, że już po raz piąty możemy się spotkać przy wręczeniu umów na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu włocławskiego - mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski. - Cieszę się, że to wsparcie, które rozpoczęliśmy, staje się rozwiązaniem systemowym i mam nadzieję, że będzie kontynuowane w przyszłości. Co roku staraliśmy się tę kwotę zwiększać. Jestem przekonany, że to bardzo dobrze wydatkowane środku z budżetu powiatu włocławskiego.