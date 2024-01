Ponad milion złotych dla sportowców i klubów we Włocławku w 2024 roku. Zdjęcia

- W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych zarezerwowaliśmy kwotę 1 436 000 złotych na kilkanaście zadań, które będziemy realizować. Milion złotych to kwota dedykowana bezpośrednio na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży - mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - Komunikujemy to, ponieważ terminy zaczynają już płynąć, a wiadomo, żeby skorzystać na przykład ze stypendiów sportowych, trzeba złożyć stosowny wniosek. Serdecznie zapraszamy naszych sportowców do składania takich wniosków w terminie do 20 stycznia 2024 roku. Jeśli chodzi o nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów ten termin upływa 31 stycznia 2024 roku. Tego czasu nie ma zbyt wiele. Jak każdego roku, staramy się wspierać naszych sportowców w różnych dyscyplinach. Serdecznie zapraszamy całe środowisko sportowe, by z tych naszych grantów i dotacji po prostu korzystało.