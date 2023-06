Nagrody prezydenta Włocławka 2023 dla najlepszych sportowców i trenerów. Zobacz zdjęcia

Podczas gali nagradzamy naszych najlepszych zawodników w sportach indywidualnych i zespołowych. Nie zapominamy również o naszych znakomitych mentorach sportu - trenerach. Nagrodzimy również mecenasów sportu. Bo czym byłby sport bez promotorów, osób dobrej woli, fascynatów, którzy niejednokrotnie pomagają w sposób bezinteresowny. - mówił podczas gali Marek Wojtkowski prezydent Włocławka - To szczególny dzień. Widzimy bowiem na sali wielu młodych ludzi, zaszczepionych bakcylem sportu. Mamy świadomość, żeby osiągać sukces w sporcie, trzeba wylać litry potu. Potrzeba wielu wyrzeczeń, rezygnacji z wielu rozrywek i czasu wolnego, ale warto to robić. Doceniając wkład, staramy się ten trud nagrodzić. Najlepsi sportowcy otrzymują stypendia, są one przyznawane we Włocławku od wielu lat.