Uroczysta zbiórka przed PSP we Włocławku. Pięciu strażaków złożyło ślubowanie. Zdjęcia

Uroczysta zmiana służby i ślubowanie nowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

We wtorek (2 lipca 2024 roku) na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Rolnej 1 odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której pięciu strażaków, którzy zostali przyjęci do służby we włocławskiej straży pożarnej, złożyło uroczyste ślubowanie. To bardzo ważny moment w zawodowej karierze strażaka.