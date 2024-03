150 lat straży pożarnej we Włocławku - wręczenie Medalu Prezydenta Miasta. Zdjęcia

- Jesteśmy w roku, kiedy to straż pożarna we Włocławku obchodzi 150-lecie powstania - mówił podczas uroczystości st. bryg. Maciej Krzemkowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. - Chodzi tu, rzecz jasna, o zorganizowaną formę ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców. Bardzo przykładam uwagę do rzeczy, które przynoszą chwałę, a szperając w kartach historii włocławskiej straży wiedziałem, że jest co świętować. Że trzeba to świętować! Uważam, że każda dobra rocznica - a w moim przekonaniu właśnie rocznica powołania w mieście straży pożarnej zasługuje, by ją naznaczyć i o niej mówić. To dlatego zaprosiłem moich przełożonych do zgotowania we Włocławku Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Zaproszenie zostało przyjęte. Apel odbędzie się 21 maja. Nasz Jubileusz - został dostrzeżony przez wielu dobrych ludzi, przez miejscowych działaczy i orędowników ludzkich spraw.