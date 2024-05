Strażacy z Torunia uhonorowani. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka i 150-lecie Straży Pożarnej na Starym Rynku we Włocławku

Na Starym Rynku we Włocławku we wtorek, 21 maja 2024 roku, odbył się uroczysty apel z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Wydarzenie nawiązywało także do Jubileuszu 150-lecia Włocławskiej Straży Pożarnej. Uroczystość zorganizowana została przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.