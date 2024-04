Rozpylono niebezpieczną substancję w II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Zdjęcia

11 kwietnia 2024 roku, w II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, doszło do niepokojącego incydentu. W jednej z łazienek szkolnych rozpylono nieznaną substancję, co spowodowało konieczność interwencji służb ratunkowych. Zdarzenie to wywołało zaniepokojenie wśród uczniów, rodziców, a także personelu szkoły.