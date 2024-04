"Ze strażakami na ty" - akcja w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku przeprowadzono kampanię dotyczącą działań strażaków. Julia Wieczorek, uczennica ZST wraz z koleżankami zorganizowała pokaz i zachęcała do wstąpienia do OSP. Zobaczcie zdjęcia.