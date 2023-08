Strażacy z OSP Choceń jako pierwsi w powiecie włocławskim mają własną pralnicę. Zdjęcia

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Choceń jako pierwsi w powiecie włocławskim mają własną pralnicę, z której będą mogły korzystać i inne jednostki OSP z gminy. Do tej pory jedyna tak pralnica była dostępna dla strażaków w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. W poniedziałek (31 lipca 2023) odbył się oficjalny odbiór urządzenia podczas którego obecna była posłanka Joanna Borowiak oraz Józef Łyczak, senator RP, Roman Nowakowski, wójt gminy Choceń, Marian Górka, prezes OSP Choceń oraz st. bryg. Maciej Krzemkowski, Komendant Miejski PSP we Włocławku.

- Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu zakupiono specjalistyczną pralnicę do odzieży, w której strażacy nie tylko gaszą pożary, ale wyruszają do innych akcji ratowniczo-gaśniczych. Te ubrania nie mogą być prane w zwykłych pralkach, ponieważ do prania odzieży tupu nomex potrzebne są specjalistyczne środki i sprzęt. Dlatego druhowie postanowili zawalczyć o pralnicę, w której mogą prać swoje ubrania. - mówiła Joanna Borowiak , poseł na Sejm.

- Pralnica to jest to, co strażakom marzyła się od dawna. To jest trudny materiał do prania, trzeba specjalistycznych środków. Do tej pory korzystaliśmy z usług innych jednostek, ale to wiązało się z dodatkowymi kosztami i czasem. A te ubrania mogą być potrzebne za godzinę lub dwie. Dlatego ta pralnica przyda się wszystkim siedmiu naszym jednostkom. - mówił Roman Nowakowski, wójt gminy Choceń.