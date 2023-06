Drzewo przewróciło się na 4 samochody we Włocławku. Blisko 50 tysięcy złotych strat. Zdjęcia

Zgłoszenie służby o zdarzeniu otrzymały we wtorek o godzinie 13.40. Na miejscu pojawił się zastęp straży pożarnej z JRG 2 we Włocławku. Chwilę później okazało się, że będzie potrzebne wsparcie. Przybyli więc kolejni funkcjonariusze włocławskiej PSP, by wspomóc działania przy użyciu drabiny mechanicznej.

W wyniku silnego wiatru drzewo przewróciło się na zaparkowane samochody na ul. PCK we Włocławku. Uszkodzone zostały 4 samochody - informuje st. kpt. Joachim Zefert, dowódca JRG nr 2 z ul. Płockiej.