Jubileusz 120-lecia OSP w Lubrańcu - odznaczenia dla zasłużonych [zdjęcia]

Uroczystość była okazją do promocji książki „OSP Lubraniec w latach 2012 – 2022” autorstwa Wojciecha Przybysza.

Miejskie obchody Dnia Strażaka 2023 we Włocławku - awanse i odznaczenia [zdjęcia]

Historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu odczytana na jubileuszu przez Wojciecha Przybysza.

Niezwykle długą i bogatą historię ma nasza lubraniecka Ochotnicza Straż Pożarna, służąca już ponad 120 lat lokalnej społeczności i naszemu państwu. Przypadła ona na czasy zaborów, II Rzeczypospolitej, okupacji hitlerowskiej i okres powojenny - PRL-u i III Rzeczypospolitej. W 1898 r. rosyjskie władze zaborcze wydały tzw. „,Ustawę normalną dla straży ogniowej", która umożliwiła jej działalność. 15 lipca 1902 r. władze te w specjalnym piśmie oficjalnie zezwoliły na powstanie naszej straży ogniowej. 24 czerwca tegoż roku nasi druhowie gasili po raz pierwszy pożar w Wólce Paruszewskiej. W 1906 r. z inicjatywy kierownika szkoły Jana Woźnickiego, późniejszego wicemarszałka sejmu i senatu powstała orkiestra dęta, którą dwa lata później przejęła nasza jednostka. Po Woźnickim długoletnim kapelmistrzem orkiestry aż do 1960 r. był Andrzej Karpiński. W skład pierwszego zarządu naszej straży weszli m.in. prezes ks. kanonik Stanisław Muznerowski, sekretarz Konstanty Iwanow, skarbnik Marcin Kręcicki, naczelnik Feliks Kodymowski. Łącznie było wówczas 102 czynnych członków. Wielu z nich było represjonowanych, więzionych za walkę o prawa Polaków w szkołach, urzędach, kolportowanie polskiej prasy np. naczelnik Kodymowski, który zmarł na Syberii w 1918 r. Nowy naczelnik Bogumił Panasiewicz sprawnie kierował strażą, uzupełniał jej ekwipunek, patronował organizacji kursów dokształcających dla mieszkańców gminy.

Z chwilą odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. nasza straż praktycznie przejęła na siebie obowiązki zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w mieście, po wycofaniu się niemieckich żołnierzy. Dwa lata później nasi druhowie na czele z naczelnikiem Panasiewiczem bohatersko bronili Ojczyzny przed najazdem bolszewickim. Julian Zacharek i Jan Aleksiński otrzymali medale za dzielność „Polska Swemu Obrońcy". W II Rzeczypospolitej oprócz stałych akcji interwencyjnych, gaszenia pożarów nasza straż organizowała zbiórki pomocy dla powodzian, bezrobotnych, osób poszkodowanych w różnych klęskach żywiołowych. W 1931 r. druhowie sypali kopiec na miejscu bitwy pod Płowcami. Pod wodzą naczelnika doktora Mariana Szulca i prezesa Jana Pańki wspierali budowę Domu Ludowego w Lubrańcu. Straż borykała się z brakiem własnego pomieszczenia. Sprzęt przechowywano w drewnianej szopie. 2 stycznia 1928 r. Stanisław Grodzicki przekazał w formie darowizny działkę o powierzchni ok. 3 tys. m 2 pod budowę remizy przy ul. Strażackiej. Jednak do 1939 r. z powodu trudności finansowych nie udało jej się wybudować. Okupacja hitlerowska faktycznie przerwała działalność naszej organizacji.

W 1945 r. ukonstytuował się nowy zarząd w składzie: prezes dr Marian Szulc, naczelnik Józef Aleksiński, zastępca naczelnika Kazimierz Bończyk, gospodarz Aleksander Przybysz, skarbnik Stanisław Szulc. Zarząd prowadził także ożywioną działalność kulturalną: organizował majówki, loterie fantowe, zabawy taneczne. W 1957 r. na walnym zebraniu straży podjęto uchwałę o wybudowaniu strażnicy. Budynek powstał stosunkowo szybko, a rozbudowywano go o zaplecze kuchenne, garaże, pomieszczenia dla orkiestry, w kolejnych latach w kolejnych świetlicę. Systematycznie unowocześniano sprzęt, pojazdy bojowe. Należy tu wymienić w tym względzie zasługi kolejnych członków zarządu: m.in. prezesów: Kazimierza Bończyka, Zbigniewa Szulca, Romana Jędrzejewskiego, Ryszarda Czynszaka, wiceprezesów: Zenona Weneckiego, Juliana Pawłowskiego długoletniego skarbnika (ponad stuletniego seniora sercem i duszą oddanego straży), naczelników: Stanisława Basierskiego, Zdzisława Szulca, Michała Mikołajczyka i przede wszystkim od 1981 r. nieprzerwanie do dziś Mariana Mikołajczyka, członków zarządu: np. Władysława Michałowskiego Czesława Aleksińskiego, Romana Kalinowskiego, Bolesława Jackowskiego, Kazimierza Magosa, sekretarzy: Jerzego i Roberta Pawłowskich. W 1995 r. lubraniecką straż włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Niemal corocznie nasza jednostka unowocześnia swój sprzęt niosąc pomoc potrzebującym.