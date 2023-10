Ratowali rannych w wypadkach - manewry strażackie OSP w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia, wideo

Z inicjatywy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim i komendanta gminnego OSP Piotra Skorupy zorganizowano ćwiczenia z ratownictwa technicznego.

Trzy jednostki z gminy Brześć Kujawski należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przećwiczyły postepowanie przy trzech różnych zdarzeniach drogowych - samochód leżący na boku, samochód uderzył w latarnię i dachowanie samochodu. We wszystkich scenariuszach występowała w pojeździe osoba poszkodowana. Jakość postępowania druhów oceniał zespół z Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Działania strażaków z KSRG oglądali także inni druhowie z jednostek OSP z gminy Brześć Kujawski, a nie należących do KSRG.