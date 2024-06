Pokazy ratownictwa wodnego 2024 dla uczniów na przystani we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Jak co roku organizujemy pokazy ratownictwa wodnego wraz z innymi służbami, z ratownikami WOPR, ze strażakami - mówiła Joanna Seligowska-Ostatek, rzecznik prasowy KMP we Włocławku. - Pokazujemy młodzieży szkolnej jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Wakacje to jest taki czas, kiedy wielu z nas, wiele młodych osób korzysta z uroków różnego rodzaju akwenów, dlatego jesteśmy tutaj, aby pokazać jak wypoczywać, jakich zachowań unikać, aby być bezpiecznym.