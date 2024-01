Policjanci z Włocławka zatrzymali 39-latka poszukiwanego listami gończymi. Trafił już do zakładu karnego

- Skrupulatna praca poszukiwaczy z Włocławka, również we współpracy z policjantami z Poznania, pozwoliła ustalić, że 39-latek przebywa na terenie Wielkopolski. Finał poszukiwań nastąpił w ubiegłym tygodniu, kiedy to włocławscy funkcjonariusze złożyli mężczyźnie wizytę. 39-latek zapewne się jej nie spodziewał, bo był bardzo zaskoczony widokiem policjantów. Po zatrzymaniu najpierw przewieziony został do jednego z poznańskich komisariatów, a następnie trafił do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonych kar – informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.