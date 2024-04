Kobieca Twarz Regionu 2024 w powiecie radziejowskim. Laureatki wyłonione - zdjęcia

Teraz laureatki z każdego miasta i powiatu Kujawsko-Pomorskiego walczą o awans do ogólnopolskiego finału. Otrzymają zaproszenia na Forum Kobiecości. Te, które w rankingu zajmą miejsca od 1. do 10. wezmą udział w castingu i awansują do ogólnopolskiego finału, w którym nagrodą jest samochód Toyota Aygo X.