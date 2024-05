Oto najmodniejszy bob wśród 50-latek. Ta fryzura skradła serca kobiet Justyna Trawczyńska

Fryzura może wiele zmienić. Odpowiednia może odjąć lat, poprawić rysy twarzy, ukryć niedoskonałości. Zła wręcz przeciwnie. Dlatego tak ważne jest aby dobierać uczesanie pod swój wygląd a nie wygląd na modelce. Zobaczcie kilka inspiracji i pamiętajcie aby zaufać swoim fryzjerom >>> pixabay/pexels/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Bob to fryzura, która od lat cieszy się uznaniem kobiet. To uczesanie, które pasuje zarówno młodym dziewczynom jak i dojrzałym kobietom. To fryzura, która pasuje do wielu kształtów twarzy. Przygotowaliśmy dla Was kilka inspiracji. Ten bob skradł serca wielu kobiet na świcie. Zobaczcie kilka propozycji.